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Из зоны АТО пришли страшные вести
08.12.2017 07:13
За минувшие сутки, 7 декабря, на донбасском фронте есть погибшие и раненые.
"В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один - подорвался на растяжке и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", - отметили пресс-центре штаба АТО.
Уже известно имя погибшего.
"7 декабря, выполняя свой воинский долг, в Донецкой области от пули снайпера погиб военнослужащий 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Андрей Павленко (на фото)", - сообщает бригада, которая сражается в районе Авдеевки, на своей странице в Фейсбуке.
Теги: Донбасс, война, АТО, потери
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