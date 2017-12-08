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Климкин и Лавров подняли тему заложников

08.12.2017 09:26
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Климкин и Лавров подняли тему заложников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вене обсудил главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы обмена заложниками.

"Мы должны снять его (этот вопрос – прим. ред.) в ближайшие недели, потому что речь идет о людях и их близких", - подчеркнул глава украинского МИДа.

Напомним, что 15 ноября президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос обмена пленными на Донбассе с лидерами боевиков ОРДЛО. С соответствующим вопросом к нему обратился лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук во время посещения Путиным Ново-Иерусалимского монастыря. В тот же день Путин провел переговоры с главарями боевиков ОРДЛО. По их итогам в Кремле заявили, что те поддерживают проведение обмена пленными.

По последним данным представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-спикера парламента Ирины Геращенко, боевики ОРДЛО удерживают в заложниках 152 человека. Кроме того, около двух десятков граждан Украины находятся в заключении в России по политическим мотивам.

Отметим, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что во время его встречи в штаб-квартире ОБСЕ в Вене с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым был достигнут определенный прогресс по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, плен, заложники, ОРДЛО
 
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