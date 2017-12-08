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Архив - Донецкая область

Линию разграничения яростно штурмуют десятки тысяч человек

08.12.2017 08:32
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Линию разграничения яростно штурмуют десятки тысяч человек

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, вырос за минувшие сутки. В общем вчера в КПВВ было оформлено 35,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств.

Госпогранслужба Украины озвучила такую статистику пересечения КПВВ на линии разграничения за минувшие сутки, 7 декабря:

"Майорск" - 9100 человек и 1045 транспортных средств;

"Марьинка" - 7035 человек и 1665 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6480 человек и 1135 транспортных средств;

"Гнутово" - 4430 человек и 965 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8570 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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