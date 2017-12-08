На Донетчине водитель попал в ловушку

08.12.2017 18:05

Спасатели подконтрольной части Донецкой области помогли водителю иномарки, который стал заложником грутовой дороги.



7 декабря в 22:30 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что вблизи с. Гришино (Покровский район) на грунтовой дороге застрял автомобиль.



Спасатели 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль MERCEDES Sprinter на твердую часть дороги. После этого водитель смог самостоятельно продолжить движение.