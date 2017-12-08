На обновленной карте из зоны АТО появилось 10 горячих точек

08.12.2017 12:50

Информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнароовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало суток 8 декабря.



Согласно этой карте, на Донбассе вчера было 10 горячих точек – как в Донецкой области, так и в Луганской.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

В результате обстрелов 7 декабря погиб один, были ранены двое украинских военнослужащих. Еще один подорвался на растяжке.