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На оккупированный Донбасс доставили тонны помощи
08.12.2017 10:37
Министерство по вопросам временно оккупированных территория и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило, что за ноябрь на временно неподконтрольные территории было доставлено огромное количество помощи.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в ОРДЛО проследовали авто, в которых находилось 987,5 тонны продуктов питания, 438,3 тонны строительных материалов, 26 тонн медпрепаратов (медицинское оборудование), 152,9 тонн - других грузов.
Теги: Донбасс, помощь, КПВВ, ОРДЛО
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- Покровским копам сдался разочарованный боевик10:52
- В Горловке мужчина отравился продуктами горения10:48
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- На оккупированный Донбасс доставили тонны помощи10:37
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