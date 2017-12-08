На оккупированный Донбасс доставили тонны помощи

08.12.2017 10:37

Министерство по вопросам временно оккупированных территория и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило, что за ноябрь на временно неподконтрольные территории было доставлено огромное количество помощи.



Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в ОРДЛО проследовали авто, в которых находилось 987,5 тонны продуктов питания, 438,3 тонны строительных материалов, 26 тонн медпрепаратов (медицинское оборудование), 152,9 тонн - других грузов.