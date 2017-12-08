Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На оккупированный Донбасс доставили тонны помощи

08.12.2017 10:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На оккупированный Донбасс доставили тонны помощи

Министерство по вопросам временно оккупированных территория и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило, что за ноябрь на временно неподконтрольные территории было доставлено огромное количество помощи.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в ОРДЛО проследовали авто, в которых находилось 987,5 тонны продуктов питания, 438,3 тонны строительных материалов, 26 тонн медпрепаратов (медицинское оборудование), 152,9 тонн - других грузов.



Теги: Донбасс, помощь, КПВВ, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх