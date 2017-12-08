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Наблюдателей СММ ОБСЕ ненадолго пустили к попранной украино-российской границе
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря), наблюдатели посетили три приграничных района, которые не контролируются украинским правительством.
В течение примерно 20 минут, находясь в пункте пропуска на границе вблизи пгт Северный (50 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели не видели ни одного транспортного средства в обоих направлениях.
Осуществляя мониторинг в пункте пропуска неподалеку от пгт Изварино (52 км к юго‑востоку от Луганска) в течение около часа, члены патруля СММ видели, что из Украины выехали 14 автомобилей (один с табличками "ЛНР"), а также вышли 60 пешеходов (поровну мужчин и женщин). Кроме того, они видели, как в Украину въехали 15 автомобилей (один с табличками "ЛНР"), 2 тентованных грузовика, и 3 автобуса, а также вошли 30 пешеходов (19 женщин и 11 мужчин).
В течение примерно 40 минут мониторинга в пункте пропуска возле г. Новоазовск (102 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели видели, что из Украины выехали 4 автомобиля (два с табличками "ДНР") и 1 грузовик, а въехали 4 автомобиля (один с табличками "ДНР").
Теги: Украина, Россия, Донбасс, наблюдатели, граница, СММ ОБСЕ
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