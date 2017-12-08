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Архив - Донецкая область

Нет такого государства! Финляндия разбила мечты "ДНР"

08.12.2017 12:04
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Нет такого государства! Финляндия разбила мечты "ДНР"

В Финляндии отреагировали на анонсируемое пророссийской группировкой "ДНР" на завтра открытие "Представительского центра ДНР" в Хельсинки.

Ранее подконтрольный "ДНР" информационные ресурсы отметили, что "председателем центра" станет Йохан Бекман, который известен своими пророссийскими политическими взглядами.

В комментарии "Апострофу" посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров сослался на заявление дипломатического представительства Финляндии в России, в котором говорится, что "упомянутая "Донецкая народная республика" не существует в качестве признанного Финляндией государства и, следовательно, не может иметь посольства или иного официального представительства в Финляндии".

Правительство Финляндии ранее заявляло, что не признает российскую аннексию Крыма и призывало к имплементации Минских соглашений.

Представительство "Донецкой народной республики" в Финляндии не имеет никакой юридической силы. "Донецкая народная республика" не существует как государство, признанное Финляндией, и поэтому не может иметь посольства или другого официального представительства в Финляндии. Ни одна из сепаратистских групп на востоке Украины не признана ООН, ЕС или ОБСЕ. Дипломатическая миссия может быть создана только между странами, установившими дипломатические отношения, и только по взаимному согласию", — сообщил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций МИД Финляндии Веса Хяккинен.

"Финляндия подчеркивает территориальную целостность и суверенитет Украины. Финляндия не одобряет односторонних усилий по разделению регионов Украины", — добавили в МИД Финляндии.



Теги: Донбасс, Финляндия, посольство, ДНР
 
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