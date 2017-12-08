Официально: Макеевку ждут взрывы

08.12.2017 07:10

Т.н. "власти" временно оккупированной Макеевки официально предупредили город о взрывах.



"08.12.2017, а также с 11.12.2017 по 15.12.2017 с 9:00 до 15:00 на территории МакНИИ будут проводиться испытания промышленных взрывчатых веществ для допуска их к применению в угольных шахтах ДНР. Просим жителей города соблюдать спокойствие", - заявила местная "администрация".