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Архив - Донецкая область

Официально: Макеевку ждут взрывы

08.12.2017 07:10
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Официально: Макеевку ждут взрывы

Т.н. "власти" временно оккупированной Макеевки официально предупредили город о взрывах.

"08.12.2017, а также с 11.12.2017 по 15.12.2017 с 9:00 до 15:00 на территории МакНИИ будут проводиться испытания промышленных взрывчатых веществ для допуска их к применению в угольных шахтах ДНР. Просим жителей города соблюдать спокойствие", - заявила местная "администрация".



Теги: Донбасс, Макеевка, ДНР, взрывы
 
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