Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Опубликована сводка нарушений на донбасских КПВВ

08.12.2017 11:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликована сводка нарушений на донбасских КПВВ

Представители Государственной пограничной служы Украины обнародовали данные о нарушениях на контрольных пунктах въезда (расположенных у линии разграничения на Донбассе) за минувшие сутки.

Так, пограничники Донецкого и Краматорского отрядов в КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" обнаружили три автомобиля, которыми намеревались незаконно перевезти через линию разграничения 298 кг мяса, медпрепараты и вязальная станок на общую сумму почти 95 тыс. гривен. Транспортные средства переданы сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

В КПВВ "Майорск" правоохранители обнаружили гражданина Украины, который прятал в солнцезащитном козырьке транспортного средства 5 граммов вещества растительного происхождения. Нарушителя и наркотическое вещество передали сотрудникам Нацполиции.

А в КПВВ "Станица Луганская" (который намерены закрыть 9-10 декабря в связи с ремонтом моста) пограничники Луганского отряда обнаружили недействителен документ у гражданки Украины, которая направлялась с неподконтрольной территории. Нарушительницу передали сотрудникам полиции в Луганской области.

Кроме того, в этом же контрольном пункте въезда-выезда сотрудники погранведомства зафиксировали один случай предложение неправомерной денежного вознаграждения за содействие в пересечении линии разграничения. Факт дачи взятки задокументирован, правонарушителя передали полицейским.

Напомним, что за ноябрь донбасские КПВВ пересекли более миллиона человек

Вчера в КПВВ было оформлено 35,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств. Сегодня, 8 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, скопилось 570 авто.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, нарушения, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх