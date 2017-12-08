- Соцсети: последние новости с донбасских пунктов пропуска11:38
- Боевики "ДНР" задержали патруль СММ ОБСЕ11:32
- Опубликована сводка нарушений на донбасских КПВВ11:21
- РАДІО "АРМІЯ FM" ОТРИМАЛО FM-ЧАСТОТУ В ПОКРОВСЬКУ І КОСТЯНТИНІВЦІ11:11
- Украина vs Россия: битва за Донбасс на венских полях11:01
- Покровским копам сдался разочарованный боевик10:52
- В Горловке мужчина отравился продуктами горения10:48
- "ДНР" захватит часть Финляндии?10:43
- На оккупированный Донбасс доставили тонны помощи10:37
- Гибель "Боинга" над Донбассом: новые данные о российском следе10:28
Опубликована сводка нарушений на донбасских КПВВ
Представители Государственной пограничной служы Украины обнародовали данные о нарушениях на контрольных пунктах въезда (расположенных у линии разграничения на Донбассе) за минувшие сутки.
Так, пограничники Донецкого и Краматорского отрядов в КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" обнаружили три автомобиля, которыми намеревались незаконно перевезти через линию разграничения 298 кг мяса, медпрепараты и вязальная станок на общую сумму почти 95 тыс. гривен. Транспортные средства переданы сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.
В КПВВ "Майорск" правоохранители обнаружили гражданина Украины, который прятал в солнцезащитном козырьке транспортного средства 5 граммов вещества растительного происхождения. Нарушителя и наркотическое вещество передали сотрудникам Нацполиции.
А в КПВВ "Станица Луганская" (который намерены закрыть 9-10 декабря в связи с ремонтом моста) пограничники Луганского отряда обнаружили недействителен документ у гражданки Украины, которая направлялась с неподконтрольной территории. Нарушительницу передали сотрудникам полиции в Луганской области.
Кроме того, в этом же контрольном пункте въезда-выезда сотрудники погранведомства зафиксировали один случай предложение неправомерной денежного вознаграждения за содействие в пересечении линии разграничения. Факт дачи взятки задокументирован, правонарушителя передали полицейским.
Напомним, что за ноябрь донбасские КПВВ пересекли более миллиона человек
Вчера в КПВВ было оформлено 35,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств. Сегодня, 8 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, скопилось 570 авто.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, нарушения, КПВВ
- Вони не пройшли донбаські КПВВ
- Линия разграничения: утро у КПВВ встретили около 600 авто
- Завтра на пунктах пропуска в зоне АТО не будет очередей?
- Как ОБСЕ помогли очередям на пунктах пропуска Донетчины двигаться быстрее
- ПУНКТЫ ПРОПУСКА ПЕРЕХОДЯТ НА ОСЕННИЙ ГРАФИК РАБОТЫ
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Соцсети: последние новости с донбасских пунктов пропуска11:38
- Боевики "ДНР" задержали патруль СММ ОБСЕ11:32
- Опубликована сводка нарушений на донбасских КПВВ11:21
- РАДІО "АРМІЯ FM" ОТРИМАЛО FM-ЧАСТОТУ В ПОКРОВСЬКУ І КОСТЯНТИНІВЦІ11:11
- Украина vs Россия: битва за Донбасс на венских полях11:01
- Покровским копам сдался разочарованный боевик10:52
- В Горловке мужчина отравился продуктами горения10:48
- "ДНР" захватит часть Финляндии?10:43
- На оккупированный Донбасс доставили тонны помощи10:37
- Гибель "Боинга" над Донбассом: новые данные о российском следе10:28
- Соцсети: последние новости с донбасских пунктов пропуска11:38
- Боевики "ДНР" задержали патруль СММ ОБСЕ11:32
- Опубликована сводка нарушений на донбасских КПВВ11:21
- «Киевпасстранс» запустил электронную книгу жалоб11:20
- РАДІО "АРМІЯ FM" ОТРИМАЛО FM-ЧАСТОТУ В ПОКРОВСЬКУ І КОСТЯНТИНІВЦІ11:11
- Украина vs Россия: битва за Донбасс на венских полях11:01
- Покровским копам сдался разочарованный боевик10:52
- В Горловке мужчина отравился продуктами горения10:48
- "ДНР" захватит часть Финляндии?10:43
- На оккупированный Донбасс доставили тонны помощи10:37
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно