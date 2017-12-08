Опубликована сводка нарушений на донбасских КПВВ

08.12.2017 11:21

Представители Государственной пограничной служы Украины обнародовали данные о нарушениях на контрольных пунктах въезда (расположенных у линии разграничения на Донбассе) за минувшие сутки.



Так, пограничники Донецкого и Краматорского отрядов в КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" обнаружили три автомобиля, которыми намеревались незаконно перевезти через линию разграничения 298 кг мяса, медпрепараты и вязальная станок на общую сумму почти 95 тыс. гривен. Транспортные средства переданы сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.



В КПВВ "Майорск" правоохранители обнаружили гражданина Украины, который прятал в солнцезащитном козырьке транспортного средства 5 граммов вещества растительного происхождения. Нарушителя и наркотическое вещество передали сотрудникам Нацполиции.



А в КПВВ "Станица Луганская" (который намерены закрыть 9-10 декабря в связи с ремонтом моста) пограничники Луганского отряда обнаружили недействителен документ у гражданки Украины, которая направлялась с неподконтрольной территории. Нарушительницу передали сотрудникам полиции в Луганской области.



Кроме того, в этом же контрольном пункте въезда-выезда сотрудники погранведомства зафиксировали один случай предложение неправомерной денежного вознаграждения за содействие в пересечении линии разграничения. Факт дачи взятки задокументирован, правонарушителя передали полицейским.



Напомним, что за ноябрь донбасские КПВВ пересекли более миллиона человек



Вчера в КПВВ было оформлено 35,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств. Сегодня, 8 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, скопилось 570 авто.