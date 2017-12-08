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Подал голос российский генерал, обвиняемый в причастности уничтожения "Боинга" над Донбассом
Российский генерал-полковник в отставке Николай Ткачев отреагировал на информацию о том, что он мог быть причастен к крушении рейса MH17 в Донбассе летом 2014-го.
"Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь. Я много лет живу в Екатеринбурге, занимаюсь военно-патриотическим воспитанием детишек. Нахожусь в постоянном контакте с общественными организациями, участвую в различных публичных мероприятиях и всегда в поле зрения средств массовой информации", — заявил Ткачев в интервью российским СМИ.
Напомним, что ранее международная экспертно-журналистская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали результаты расследования, в котором установили, что к крушению малазийского "Боинга" в Донбассе причастен российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа России Николай Ткачев (позывной "Дельфин").
Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой области, подконтрольный на тот момент и сейчас пророссийской группировке "ДНР") был сбит самолет Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.
13 октября 2015-го Совет безопасности Нидерландов обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". Международные исследования показывают, что он прибыл с территории РФ, а стреляли из него российские кадровые военные.
Теги: Россия, Донбасс, трагедия, Боинг, генерал
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