Появились подробности жуткого обстрела Водяного

08.12.2017 09:58

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила, что 6 декабря, во время обстрела со стороны НВФ ОРДО позиций сил АТО в районе населенного пункта Водяное (вблизи Мариуполя), под огонь попали жилые кварталы указанного населенного пункта.



Во время проведения фотофиксации наблюдательный группа украинской стороны СЦКК выяснила, что НВФ ОРДО применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 миллиметров. В результате обстрела была частично разрушена крыша жилого дома на садовом участке общества "Металлист", где в то время проживали люди. Поврежденное имущество и домашние вещи в середине дома. К счастью, никто из гражданского населения не пострадал.



"НВФ ОРДО, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, продолжают ставить под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса, - отмечает украинская сторона СЦКК, подчеркивая, что противник демонстрирует нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно нарушает Минские договоренности.