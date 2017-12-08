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Програма "Доступне житло": Донбасс SOS шукав важливі для переселенців відповіді
Відбулась зустріч представників громадських організацій, які займаються питаннями внутрішньо переміщених осіб (ВПО), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Секретаріат Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ з головою правління Держмолодьжитло Сергієм Комнатним. Обговорювалися різні аспекти програми “Доступне житло”. Завдяки їй переселенці та воїни АТО можуть придбати житло за півціни.
Як повідомляє Донбасс SOS, на зустрічі голова правління Держмолодьжитла вніс ясність у наступні питання:
1. Які терміни для розгляду документів осіб, котрі подали заяву та всі документи для участі в програмі?
За словами представників Держмолодьжитла, немає якогось конкретного терміну, все залежить від наявного фінансування. Якщо в регіональній структурі є кошти, договір підписується протягом 3 днів, після перевірки достовірності внесеної інформаці.
2. Чому програма відсутня в деяких областях?
Проблема стосується Львівської, Рівненської, Херсонської та Житомирської областей. Й не буде вирішена поки органи місцевого самоврядування не визначать об'єкти, підходящі для програми.
3. Який розподіл фінансування між областями? Чому в одних регіонах фінансових ресурсів більше, а в інших - менше?
Все залежить від потреби та кількості зареєстрованих ВПО. Наприклад, для Донецької області є фінансування, адже там зареєстрована велика кількість впо, однак бажаючих брати участь у програмі всього двоє (!!!). Відповідно питання буде вирішуватися, і кошти будуть перерозподілятися між областями в залежності від потреби.
4. За якими критеріями відбирається забудовник?
Ми ще уточнюємо цю інформацію, адже на зустрічі було озвучено, що цим питанням займається безпосередньо Мінрегіонбуд.
5. Яким чином люди з обмеженими можливостями можуть взяти участь в програмі?
Громадяни України з обмеженими можливостями та маломобільні громадяни можуть приймати участь у програмі, написавши довіреність (нотаріально завірену) на іншу особу, котра в свою чергу може подати весь пакет документів.
6. Переселенці можуть подавати заявки на участь у програмі по всій території України, чи існують певні обмеження?
Людина, що зареєстрована як ВПО може подавати заявку на участь у програмі лише в межах своєї області. Якщо особа бажає взяти участь у програмі в іншій області, в такому разі має стати на облік як впо по новому місцю проживання та подавати заново всі документи. Відповідно, без збереження місця в черзі.
"Також було озвучено, що в перші 4 дні програми було подано 400 заявок. До кінця року Держмолодьжитло планує прийняти та обробити до 2000 заявок, - повідомляє Донбасс SOS. - До кінця цього тижня мають закінчити аналіз ефективності забудовників, і вже на наступному тижні підписати перші договори. В наступному році програму “50/50” планують продовжувати - за озвученою на зустрічі інформацією Держмолодьжитло робило запит на виділення 1 млрд. грн. (планувалось забезпечити житлом 5000 сімей), однак погоджено лише 100 млн. грн... В наступному ж році, на порядку денному також стоїть і внесення змін до Постанови КМУ від 11.02.2009 року №140, якою визначається порядок участі в Програмі доступного житла. Усі зміни до законодавчих актів планують на 2018 рік".
Теги: Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ, Донбасс SOS, "Доступное жилье"
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