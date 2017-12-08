Пушилин получил новую должность

08.12.2017 15:14

Один из главарей "ДНР", т.н. "председатель народного совета" псевдореспублики Денис Пушилин возглавил "Русский центр" по интеграции Донбасса с Российской Федерацией.



Сегодня проек РЦ был презентован в Москве на заседании комитета Совета Федерации РФ. Пушилин рассказал о целях создания центра и поделился планами его работы на 2018 год. По его словам, "был определен ряд проблемных аспектов, которые хотелось бы урегулировать и, таким образом, перейти от разрозненных, не всегда упорядоченных действий к системности, к глубокой интеграции Донбасса с Россией".



Он отменил, что "для реализации поставленных на 2018 год задач мы приняли решение об объединении всех усилий и процессов по укреплению социально-культурных связей между РФ и ДНР путем создания "Русского центра"



Пушилин, который представляер ОРДО на переговорах в Минске, а до недавнего времени возглавлял еще и ОД "Донецкая республика", уверяет, что в течение 2017 года в рамках интеграционной программы было проведено 723 мероприятия.



На фоне подобных действий со стороны России и ее донбасских марионеток перспективы установление мира в регионе становятся всё более призрачными.