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Архив - Донецкая область

РАДІО "АРМІЯ FM" ОТРИМАЛО FM-ЧАСТОТУ В ПОКРОВСЬКУ І КОСТЯНТИНІВЦІ

08.12.2017 11:11
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РАДІО "АРМІЯ FM" ОТРИМАЛО FM-ЧАСТОТУ В ПОКРОВСЬКУ І КОСТЯНТИНІВЦІ

За результатами конкурсу на частоти в зоні проведення АТО перемогли Покровськ (колишній Красноармійськ), 101.4 МГц - Армія FM; Костянтинівка, 102.4 МГц - Армія FM; Бахмут (колишній Артемівськ) - 91.5 МГц - ВІЛЬНЕ РАДІО.

"Отже, за останні місяці на території Донецької області збільшено мережу військової радіостанції Армії FM, а також підтримано створення двох волонтерських радіостанцій: Тризуб ФМ / Tryzub FM і Вільне Радіо", - повідомляє прес-центр штабу АТО.



Теги: Донбасс, радио, армия, АТО, ВСУ
 
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