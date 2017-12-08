РАДІО "АРМІЯ FM" ОТРИМАЛО FM-ЧАСТОТУ В ПОКРОВСЬКУ І КОСТЯНТИНІВЦІ

08.12.2017 11:11

За результатами конкурсу на частоти в зоні проведення АТО перемогли Покровськ (колишній Красноармійськ), 101.4 МГц - Армія FM; Костянтинівка, 102.4 МГц - Армія FM; Бахмут (колишній Артемівськ) - 91.5 МГц - ВІЛЬНЕ РАДІО.



"Отже, за останні місяці на території Донецької області збільшено мережу військової радіостанції Армії FM, а також підтримано створення двох волонтерських радіостанцій: Тризуб ФМ / Tryzub FM і Вільне Радіо", - повідомляє прес-центр штабу АТО.