"Ракетчица" из "ДНР" похвалилась, как обстреливала Донбасс, маскируясь под ВСУ

08.12.2017 20:40

Командир реактивно-артиллерийского дивизиона 3-й ОСМБР террористической группировки"ДНР" Ольга Качура, более известная, как "Корса", рассказала, как летом 2014-го она отправилась на территорию, подконтрольную Украине, и вела обстрелы под украинскими флагами.



По словам "Корсы", в июле 2014-го ее вызвал экс- главарь горловских боевиков"ДНР" Игорь Безлер ("Бес") и передал координаты объектов, которые следовало обстрелять. Его приказ террористка выполнила, для чего, по ее словам, решила замаскировать батарею техники под украинских военных.



"Постирали флаги, прибили к древкам, на рынке приобрели белую краску. К крайнему блокпосту вышли по лесопосадке, нанесли нужные опознавательные знаки краской, поставили флаги и дальше уже ехали под ними", - делится Качура в интервью одному из пророссийских каналов.



По ее словам, техника боевиков в общей сложности проехала около 20 километров по территории, подконтрольной ВСУ. "Корса" уверяет, что три цели были уничтожены, но возвращаться пришлось очень быстро, так как украинские военные "устроили погоню".



Отметим, что в последнее время появляется всё больше откровений боевиков "ДНР" и "ЛНР" о том, что они вели обстрелы Донбасса (как подконтрольной им территории, так и неподконтрольной) под видом сил АТО.