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Российский след в войне на Донбассе: появились новые доказательства
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими обнаружили в районе проведения антитеррористической операции заминированный тайник с оружием российского производства.
Хранилище находилось на территории Ясиноватского района Донецкой области неподалеку от позиций боевиков в лесополосе. Подход к этим позициям был заминирован двумя гранатами на растяжках.
После разминирования правоохранители изъяли из тайника одиннадцать гранат РГ-42 и Ф-1 с запалами, пять гранатометных выстрелов ВОГ-17, двести граммов пластида, две мины МОН-50 и ОЗМ-72 с электронным взрывателем, которые находятся на вооружении только в армии РФ. Боевики также оставили после себя использованные индивидуальные пищевые наборы, которые выдают российским военным.
По информации спецслужбы, тайник предназначалась для диверсионных групп террористической организации "ДНР". С места его расположения боевики также наблюдали за позициям сил АТО и корректировали огонь оккупантов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.
Теги: Россия, Донбасс, СБУ, АТО, боевики, схрон
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