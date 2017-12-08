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Архив - Донецкая область

"Симики" помогают оживить Травневое

08.12.2017 13:30
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"Симики" помогают оживить Травневое

В поселке Травневое, который был недавно выведен силами АТО из т.н. "серой зоны", офицеры группы гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск", способствовали восстановлено электроснабжения и транспортного сообщения.

Теперь в домах жителей свет, а для тех, кто работает на предприятии "Бахмутский аграрный союз", организовано курсирование автобуса, который перевозит людей к месту работы. Одна из трех улиц села Травневого, на которой пока не восстановлено электроснабжение, будет подключена к генерирующим мощностям в ближайшие дни (если не будет вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск).

Также Травневое впервые посетили представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Основной целью визита является оценка текущей гуманитарной ситуации и выяснения первоочередных нужд жителей.

Вместе с представителями ООН населенный пункт посетили и представители общественной организации Гуманитарная миссия "Пролеска", которые раздали местным жителям одеяла и продуктовые наборы.

Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.



Теги: Донбасс, помощь, свет, симики
 
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