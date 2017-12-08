Смертельное ДТП на Донетчине: люди погибли на месте

08.12.2017 10:01

Трагедия произошла на автодороге "Красный Лиман- Артемовск -Горловка" в Бахмутском районе (подконтрольная часть Донецкой области) сегодня, 8 декабря, в 05:40.



По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2109" совершил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял на обочине. Водитель и пассажир "ВАЗа" погибли на месте, сообщает сайт полиции Донетчины.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Полиция проводит досудебное расследование.