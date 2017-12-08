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Архив - Донецкая область

Смертельное ДТП на Донетчине: люди погибли на месте

08.12.2017 10:01
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Смертельное ДТП на Донетчине: люди погибли на месте

Трагедия произошла на автодороге "Красный Лиман- Артемовск -Горловка" в Бахмутском районе (подконтрольная часть Донецкой области) сегодня, 8 декабря, в 05:40.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2109" совершил столкновение с грузовым автомобилем, который стоял на обочине. Водитель и пассажир "ВАЗа" погибли на месте, сообщает сайт полиции Донетчины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Полиция проводит досудебное расследование.



Теги: Донбасс, полиция, смерть, ДТП
 
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