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Стало известно, где силы АТО понесли потери

08.12.2017 12:56
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Стало известно, где силы АТО понесли потери

Сегодня, 8 декабря, на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник подтвердил печальные новости с Донбасского фронта.

По его словам, несмотря на некоторое уменьшение обстрелов (17 против 27 за предыдущий отчетный период), последствия их оказались трагичны…

"К сожалению, не обошлось без потерь с нашей стороны. Во время вражеских обстрелов под Авдеевкой, от смертельного пулевого ранения погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения, - сообщил Мотузяник. - Также в районе Широкино, в результате обстрела из стрелкового оружия получил ранение один военнослужащий. Кроме того, у Верхнеторецкого один наш военный получил ранения из-за подрыва на растяжке. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Украину".

Отметим, что на обновленной карте из зоны АТО появилось 10 горячих точек.



Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
 
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