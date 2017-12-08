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Архив - Донецкая область

Сводка из зоны АТО: полные данные по обстрелам

08.12.2017 08:08
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Сводка из зоны АТО: полные данные по обстрелам

Пресс-центр штаба АТО сообщил, что за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военные подавляли огневую активность противника (который особенно активно нарушает перемирие с наступлением сумерек) из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении, еще в светлое время суток оккупанты из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку от Троицкого. В вечернее время, из гранатометов различных типов, противник обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Крымского, Лобачево, Валуйского и Новоалександровки, а из стрелкового оружия - рядом с Луганским, Зайцево и Станицей Луганской.
На Донецком направлении горячее всего было в районе Авдеевки. У этого прифронтового города оккупанты неоднократно открывали огонь из 82-мм минометов и всего спектра легкого пехотного вооружения. Из гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали сил АТО в районе шахты Бутовка,Марьинки и Широкино.

Кроме того, в районе Счастье и Марьинки зафиксировано пролет БПЛА противника, что, как и обстрелы из минометов, является нарушением минских договоренностей.

Напомним, что в результате обстрелов 7 декабря погиб один, были ранены двое украинских военнослужащих. Еще один подорвался на растяжке.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты, противник
 
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