У Донецкой фильтровальной станции зафиксированы стрельба и взрывы

08.12.2017 21:49

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) не утихают обстрелы.



Вечером 6 и ночью 7 декабря камера СММ на ДФС, расположенной в 15 км к северу от Донецка, зафиксировала (в хронологической последовательности) 2 взрыва неопределенного происхождения, 5 трассирующих снарядов с запада на восток, 14 трассирующих снарядов с востока на запад, 4 снаряда с востока на запад и 8 взрывов неопределенного происхождения, за которыми последовали в общей сложности 29 взрывов неопределенного происхождения, 197 снарядов (107 с востока на запад и 90 с запада на восток) и 9 трассирующих снарядов (6 с востока на запад и 3 с запада на восток) — все в 0,5–1,5 км к югу.



Ближе к вечеру 7 декабря та же камера зафиксировала (в хронологической последовательности) 3 взрыва неопределенного происхождения, 2 снаряда с запада на восток, 3 взрыва неопределенного происхождения, 1 снаряд с запада на восток, 2 взрыва неопределенного происхождения, 2 снаряда севера на юг, 1 взрыв неопределенного происхождения, 1 снаряд с северо-запада на юго-восток и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 0,5–3 км к югу.



Напомним, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов.