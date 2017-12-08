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У Слов’янському районі розпочато 7 кримінальних проваджень стосовно депутатів
Слов’янською місцевою прокуратурою продовжується систематична робота із виявлення посадовців, які не виконали передбачений Законом України "Про запобігання корупції обов’язок та не подали електронні декларації.
За результатами опрацювання відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочато 7 кримінальних проваджень за ст. 366-1 КК України (умисне неподання декларацій) стосовно депутатів Андріївської селищної ради Слов’янського району.
Наразі у даних кримінальних провадженнях триває досудове розслідування.
Крім того, виявлено 18 адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією. Зокрема, встановлені факти несвоєчасного подання декларацій депутатами Слов’янської міської та районної рад, Черкаської селищної ради, Дмитрівської і Хрестищенської сільських рад.
На даний час 8 протоколів розглянуто Слов’янським міськрайонним судом та правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Теги: Донбасс, прокуратура, депутаты, Славянский район
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