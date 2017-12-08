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У спасателей Донетчины появились глаза в небе
В Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области (базируется в Мариуполе) прибыли квадрокоптеры, приобретенные за средства Донецкой облгосадминистрации.
20 сентября, в рамках рабочей поездки в Мариуполь, председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский встретился с представителями ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области на базе 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Во время визита губернатор выразил благодарность спасателям за проявленную смелость и профессионализм при выполнении задач по назначению как в мирное время, так и в условиях проведения антитеррористической операции. Тогда же вручил представителям ГУ ГСЧС сертификаты на специальный катер STADTLINE 38SF 500 и 2 квадрокоптера DJI PHANTOM 4 PRO +.
Как сообщает сайт спасателей Донетчины, 8 декабря квадрокоптеры прибыли в Мариуполь. С сегодняшнего дня спасатели смогут использовать их для проведения аэроразведки на месте ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, осуществления поисковых работ и оценки оперативной обстановки на больших территориях, а также в условиях недостаточной видимости.
Теги: Донбасс, Мариуполь, спасатели, квадрокоптеры, ГУ ГСЧС
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