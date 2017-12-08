- У Травневого (Майского) замечен новые военные лагеря19:30
- В Авдеевке развезли помощь пострадавшим: видео с места событий19:18
- У Слов’янському районі розпочато 7 кримінальних проваджень стосовно депутатів19:00
- Боевик "ДНР" осужден на 11 лет. Но его еще нужно поймать18:24
- В зоне АТО с полуночи – уже 15 обстрелов, в ход идут 120-мм минометы18:14
- На Донетчине водитель попал в ловушку18:05
- Взятка на КПВВ "Гнутово" не сработала17:48
- Скандал из-за "Киборгов": съемочная группа ответила Лойко17:23
- Безопасность Донетчины усилили17:14
- Чем Курченко и ФСБ, которые свергли Плотницкого, владеют в ОРДЛО17:05
У Травневого (Майского) замечен новые военные лагеря
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили об обострении ситуации в районе н.п. Травневое (Майское), который было недавно выведен силами АТО из т.н. "серой зоны".
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря), 5 декабря к северо-северо-востоку от Травневого беспилотник СММ среднего радиуса действия зафиксировал военный лагерь с палатками, блиндажами, огневыми позициями, укрытиями для машин и 1 бронетранспортером (МТ-ЛБ с установленной на нем зенитной установкой ЗУ-23-2), 3 БМП (две БМП-1 и еще одна БМП), а также несколько ящиков для боеприпасов неподалеку; на двух БМП была маркировка Вооруженных сил Украины.
В центре поселка БПЛА зафиксировал группу из 25 гражданских лиц, собравшихся возле военного грузовика.
К северо-западу от Травневого БПЛА обнаружил еще один военный лагерь, блиндажи и траншеи, мешки с песком и антенну связи.
5 декабря к северо-западу от Травневого (и к северо-востоку от пос. Гладосово, 51 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал военный лагерь с блиндажами, огневыми позициями, укрытиями для машин и тремя БМП-1. Неподалеку, к северу от Гладосово, БПЛА обнаружил еще один военный лагерь, блиндажи, окопы и разведывательную машину (БРДМ-2).
5 декабря, осуществляя полет над подконтрольным "ДНР" пгт Гольмовский (49 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал лагерь к северу от поселка, а также новые огневые позиции и траншеи длиной в несколько сотен метров. По данным воздушного наблюдения по состоянию на сентябрь этих новых позиций не было. БПЛА также обнаружил в этом районе ящики для боеприпасов и грузовики военного типа.
Напомним, что сегодня стало известно о новых обстрелах Травневого.
Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, АТО, ВСУ, СММ ОБСЕ
- Солдаты АТО научились предсказывать огневую атаку на Широкино со стороны "ДНР". ВИДЕО
- За сутки в зоне АТО ранены двое бойцов
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО
- Марьинка: атаки чеченцев и путаница с флагами (ВИДЕО)
- Донбасский фронт: о "ползучем наступлении"
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- У Травневого (Майского) замечен новые военные лагеря19:30
- В Авдеевке развезли помощь пострадавшим: видео с места событий19:18
- У Слов’янському районі розпочато 7 кримінальних проваджень стосовно депутатів19:00
- Из Северодонецка пришли отличные новости для переселенцев18:41
- Тестовый режим: завтра попробуют открыть многострадальный КПВВ18:40
- Боевик "ДНР" осужден на 11 лет. Но его еще нужно поймать18:24
- В зоне АТО с полуночи – уже 15 обстрелов, в ход идут 120-мм минометы18:14
- На Донетчине водитель попал в ловушку18:05
- Взятка на КПВВ "Гнутово" не сработала17:48
- На Луганщине наградили волонтеров17:41
- У Травневого (Майского) замечен новые военные лагеря19:30
- В Авдеевке развезли помощь пострадавшим: видео с места событий19:18
- У Слов’янському районі розпочато 7 кримінальних проваджень стосовно депутатів19:00
- Из Северодонецка пришли отличные новости для переселенцев18:41
- Тестовый режим: завтра попробуют открыть многострадальный КПВВ18:40
- Боевик "ДНР" осужден на 11 лет. Но его еще нужно поймать18:24
- В зоне АТО с полуночи – уже 15 обстрелов, в ход идут 120-мм минометы18:14
- На Донетчине водитель попал в ловушку18:05
- Взятка на КПВВ "Гнутово" не сработала17:48
- На Луганщине наградили волонтеров17:41
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом