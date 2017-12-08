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Архив - Донецкая область

У Травневого (Майского) замечен новые военные лагеря

08.12.2017 19:30
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У Травневого (Майского) замечен новые военные лагеря

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили об обострении ситуации в районе н.п. Травневое (Майское), который было недавно выведен силами АТО из т.н. "серой зоны".

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 декабря), 5 декабря к северо-северо-востоку от Травневого беспилотник СММ среднего радиуса действия зафиксировал военный лагерь с палатками, блиндажами, огневыми позициями, укрытиями для машин и 1 бронетранспортером (МТ-ЛБ с установленной на нем зенитной установкой ЗУ-23-2), 3 БМП (две БМП-1 и еще одна БМП), а также несколько ящиков для боеприпасов неподалеку; на двух БМП была маркировка Вооруженных сил Украины.

В центре поселка БПЛА зафиксировал группу из 25 гражданских лиц, собравшихся возле военного грузовика.

К северо-западу от Травневого БПЛА обнаружил еще один военный лагерь, блиндажи и траншеи, мешки с песком и антенну связи.

5 декабря к северо-западу от Травневого (и к северо-востоку от пос. Гладосово, 51 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал военный лагерь с блиндажами, огневыми позициями, укрытиями для машин и тремя БМП-1. Неподалеку, к северу от Гладосово, БПЛА обнаружил еще один военный лагерь, блиндажи, окопы и разведывательную машину (БРДМ-2).

5 декабря, осуществляя полет над подконтрольным "ДНР" пгт Гольмовский (49 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал лагерь к северу от поселка, а также новые огневые позиции и траншеи длиной в несколько сотен метров. По данным воздушного наблюдения по состоянию на сентябрь этих новых позиций не было. БПЛА также обнаружил в этом районе ящики для боеприпасов и грузовики военного типа.

Напомним, что сегодня стало известно о новых обстрелах Травневого.



Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, АТО, ВСУ, СММ ОБСЕ
 
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