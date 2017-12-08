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Архив - Донецкая область

В Авдеевке развезли помощь пострадавшим: видео с места событий

08.12.2017 19:18
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В Авдеевке развезли помощь пострадавшим: видео с места событий

В военную комендатуру прифронтового города Авдеевка обратились представители общественной организации HELP ARMY.

Общественники попросили помочь с доставкой адресной помощи детям, пострадавшим в результате боевых действий (которые были ранены или потеряли жилье в результате обстрелов).

Сюжет об этом опубликовало Военное ТВ Украины, отметим, что всего подарки получили семь семей из Авдеевки и окружающих сел.



Теги: Донбасс, Авдеевка, дети, помощь, военные, обстрелы
 
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