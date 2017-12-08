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Архив - Донецкая область

В Горловке мужчина отравился продуктами горения

08.12.2017 10:48
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В Горловке мужчина отравился продуктами горения

За минувшие сутки в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) ликвидировано 9 пожаров в городах: Макеевка – 4, Донецк – 1, Дебальцево – 1, Горловка – 2, Торез – 1.

Так, в Центрально-Городском районе Горловки, по ул. Великан, в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина 1956 г.р. Он получил отравление продуктами горения, но от госпитализации отказался.

Местные "спасатели" уверяют, что эвакуировали пострадавшего из зоны задымления на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи.



Теги: Донбасс, Горловка, пожар, спасатели, ОРДО
 
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