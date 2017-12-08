В Горловке мужчина отравился продуктами горения

08.12.2017 10:48

За минувшие сутки в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) ликвидировано 9 пожаров в городах: Макеевка – 4, Донецк – 1, Дебальцево – 1, Горловка – 2, Торез – 1.



Так, в Центрально-Городском районе Горловки, по ул. Великан, в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина 1956 г.р. Он получил отравление продуктами горения, но от госпитализации отказался.



Местные "спасатели" уверяют, что эвакуировали пострадавшего из зоны задымления на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи.