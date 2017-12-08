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В Мариуполе орудует дуэт мошенниц
Тысяча долларов и 37 тыс гривен - такой суммой в последний раз завладели две мошенницы, которые орудуют в Мариуполе. Женщины представляются социальными работниками и сразу дают пакет с продуктами, а потом обещают оказать денежную помощь от "иностранного мецената". В итоге обворовывают доверчивых граждан.
В Центральный отдел полиции обратился 82-летний местный житель и сообщил, что его обманули. После того, как в его квартиру пришли две женщины, которые представились работниками социальной службы, из ящика исчезли все его сбережения.
Схемы мошенницы используют разные, но линия преступления одна. На счету женщин не один подобный поступок.
Как правило, псевдоработники соцслужб находят пожилых людей на улице или рынке, помогают донести сумки и дают подарочный набор с продуктами. Когда радостно взволнованы граждане приглашают новых "друзей" в дом, те рассказывают историю о меценате, который оказывает финансовую помощь. Женщины получают большую сумму денег в иностранной валюте выделенную на помощь и просят разменять. Согласившись, жертва обмана не подозревает, что тем самым злоумышленницы видят, где у людей пожилого возраста скрыты сбережения.
Затем, обманным путем, одна из женщин ведет хозяина в другую комнату, а вторая тем временем забирает все деньги.
Приметы злоумышленниц. Одной женщине примерно 25-26 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, имеет темные волосы. Другой - примерно 50 лет, среднего телосложения, имеет светлые волосы.
Предварительно по факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции предупреждают: не доверяйте незнакомым людям, не приглашайте в дом, не оставляйте гостей без присмотра. А если стали жертвами злоумышленников, срочно сообщайте в полицию по телефону 102.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, мошенники
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