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В Минске завтра состоится важная встреча по Донбассу
08.12.2017 16:43
Завтра, 9 декабря, в Минске, где традиционного собирается Трехстороняя контактная группа переговорщиков по Донбассу, запланированы переговоры в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) на уровне советников глав государств.
Факт проведения переговоров подтвердил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, заявив, что советники лидеров стран "нормандской четверки" встретятся в закрытом формате.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил, что переговоры запланированы на субботу, а на повестке дня будет вопрос обсуждения обмена пленными между Украиной и временно неподконтрольной ей частью Донбасса, где сейчас правит Россия (хоть в этом и не признается).
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, нормандская четверка, пленные
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