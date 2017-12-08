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В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
08.12.2017 15:53
Медик-переселенец (вынужденно покинул временно оккупированное Енакиево), блогер Андрей Чернов заявил о тревожных тенденциях в ОРДО.
"Трасса Донецк - Горловка опять, впервые с весны, перекрыта "властями" ДНР из-за "обстрелов" ВС Украины, - отмечает Чернов на своей странице в Фейсбуке. - По Пантелеймоновке и Красному Партизану уже с утра лазят ТВшники, возможно из РФ... В Пантелеймоновке на ФАП завезена из Горловки крупнейшая за 2 года партия инфузионных растворов, жгутов, анальгетиков. Со 2.12 на ФАПе круглосуточно 2 фельдшера. Очевидно, что враг готовится на направлении Верхнеторецкого к большой "своей" крови! Так что, перекрытие" трассы вполне подтверждает вражеские планы по "обострению" ситуации!"
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, АТО, Верхнеторецкое
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