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В зоне АТО с полуночи – уже 15 обстрелов, в ход идут 120-мм минометы
Ситуация на Донбасском фронте сегодня обострилась. Если за все минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов, то за текущие к шести вечера их было уже 15. В половине случаев военнослужащие ВСУ отвечали агрессору из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По данным пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении эпицентром нестабильности остается Светлодарска дуга. Здесь противник несколько раз из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения и БМП вел огонь вблизи Луганского и Травневого (Майского). Неподалеку от последнего оккупанты выпустили более полусотни 120-мм мин. Минометы калибра 82-мм и крупнокалиберные пулеметы захватчики применили у Крымского, из гранатометов обстреляли защитников Золотого, а из стрелкового оружия - защитников Лобачево.
На Донецком направлении горячее всего было на Приазовье. Здесь боевики из минометов, гранатометов различных типов и стрелкового оружия вели огонь у Водяного. Не менее жарко и в районе Авдеевки. В частности, позиции сил АТО вблизи Каменки в полдень обстреливал вражеский снайпер, после чего российские наемники пустили в ход гранатометы и легкое пехотное вооружение. Из 120-мм минометов противник вел огонь на подступах к Опытному и по южным окраинам Авдеевки.
Теги: Донбасс, АТО, обстрелы, минометы
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