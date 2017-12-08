Власти Донетчины поощрили журналистов деньгами

08.12.2017 12:48

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что состоялось награждение победителей областного конкурса журналистских работ на лучшее освещение реформы местного самоуправления, децентрализации власти и лучших практик территориальных громад Донетчины.



По словам главы ОГА, по три победителя в четырех номинациях кроме дипломов и символической награды получили денежные премии - от трех до пятнадцати тысяч гривен.



"Реформа децентрализации - одна из важнейших для Украины, она открывает большие возможности для развития местных общин. И крайне важно, чтобы положительный опыт тех, кто решился на изменения, и собственноручно строит свою жизнь, был услышан и использован другими общинами. Ведь из прочных, состоятельных местных общин состоит прочная и процветающее государство, - отмечает губернатор. - Роль СМИ в донесении информации о положительных изменениях, о проблемах внедрения реформы и путях их преодоления, крайне важна. Спасибо всем журналистам, которые приобщаются к этому процессу".