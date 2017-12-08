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Волкер пояснил, как остановить кошмар на Донбассе
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер указал на ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе.
"Гуманитарный кризис на Востоке Украины стал худшим за все три года и продолжает ухудшаться. Россия может положить этому конец, если прекратит вторжение, поддержку так называемых сепаратистов и выполнит Минские соглашения", - написал Волкер на своей странице в Twitter.
Напомним, что Курта Волкера был назначен спецпредсавителем США по Украине 7 июля. После вступления в должность он трижды посещал Киев, а также провел три раунда переговоров с советником президента РФ Владиславом Сурковым (негласный куратор ОРДЛО), посвященных Украине.
Отметим, что согласно недавнему отчету Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, конфликт на Донбассе коснулся 4 млн человек, которые оказались в эпицентре "забытого кризиса". Люди испытывают нехватку услуг в сфере здравоохранения, в том числе психологической помощи. Кроме того, ограничен доступ населения к образованию, достойному жилью и существуют сложности с трудоустройством. Согласно докладу, в наиболее тяжелом положении находятся 15 тыс. человек, проживающих в непосредственной близости от т.н. линии соприкосновения.
Теги: Россия, Донбасс, кризис, агрессия, вторжение
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