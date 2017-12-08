Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Волкер пояснил, как остановить кошмар на Донбассе

08.12.2017 21:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волкер пояснил, как остановить кошмар на Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер указал на ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе.

"Гуманитарный кризис на Востоке Украины стал худшим за все три года и продолжает ухудшаться. Россия может положить этому конец, если прекратит вторжение, поддержку так называемых сепаратистов и выполнит Минские соглашения", - написал Волкер на своей странице в Twitter.

Напомним, что Курта Волкера был назначен спецпредсавителем США по Украине 7 июля. После вступления в должность он трижды посещал Киев, а также провел три раунда переговоров с советником президента РФ Владиславом Сурковым (негласный куратор ОРДЛО), посвященных Украине.

Отметим, что согласно недавнему отчету Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, конфликт на Донбассе коснулся 4 млн человек, которые оказались в эпицентре "забытого кризиса". Люди испытывают нехватку услуг в сфере здравоохранения, в том числе психологической помощи. Кроме того, ограничен доступ населения к образованию, достойному жилью и существуют сложности с трудоустройством. Согласно докладу, в наиболее тяжелом положении находятся 15 тыс. человек, проживающих в непосредственной близости от т.н. линии соприкосновения.



Теги: Россия, Донбасс, кризис, агрессия, вторжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх