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Архив - Донецкая область

Взятка на КПВВ "Гнутово" не сработала

08.12.2017 17:48
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Взятка на КПВВ "Гнутово" не сработала

Женщина пыталась пересечь КПВВ "Гнутово" без соответствующих документов, предложив пограничникам 200 гривен.

Как сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда, на контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" прибыла гражданка Украины, которая двигалась в сторону временно неподконтрольной украинской власти территории.
За пересечение линии соприкосновения без необходимых для этого документов, женщина предложила пограничникам 200 гривен.
Данной гражданке были разъяснены правила пересечения линии соприкосновения, после чего ее передали представителям Национальной полиции для составления процессуальных материалов по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".



Теги: Донбасс, взятка, пункт пропуска, КПВВ
 
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