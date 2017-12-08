За месяц донбасские КПВВ пересекли более миллиона человек

08.12.2017 09:53

В ноябре линию столкновения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 млн 036 тыс. человек. Из них 812,6 тыс. - через контрольные пункты въезда / выезда в Донецкой области и 224,1 тыс. - в Луганской.



Как отмечает Министерство во вопросам временно оккупированных территория и внутренне перемещенных лиц, по сравнению с октябрем зафиксировано уменьшение общего количества пересечений в Донецкой области на 5,15% и в Луганской - на 9,01%. В общем, уменьшение на 6,01%.



При этом, контролируемой территории на временно неподконтрольную выехали 519,5 тыс. человек, в обратном направлении - 517,3 тыс. человек.



Наибольшая нагрузка зафиксировано на КПВВ "Марьинка" - 258 тыс. человек. КПВВ "Майорск" пересекли 243,9 тыс. человек, КПВВ "Станица Луганская" - 224,1 тыс., КПВВ "Новотроицкое" - 192,8 тыс., КПВВ "Гнутово" - 117,9 тыс. человек.