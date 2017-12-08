- Донецкая область: там, где развели войска, опять вовсю идет война16:16
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"15:53
- Донетчину спасли от более 60 взрывов15:34
- Жебрівський прокоментував новини про продаж "Перлини Донеччини"15:20
- Пушилин получил новую должность15:14
- Боевики опять обстреливают Травневое (Майское)15:02
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение14:30
- Програма "Доступне житло": Донбасс SOS шукав важливі для переселенців відповіді14:20
- Горькая ирония: в ОРДО решили провести конкурс "Мисс и мистер туризм-2017"13:58
- Российский след в войне на Донбассе: появились новые доказательства13:40
Жебрівський прокоментував новини про продаж "Перлини Донеччини"
Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський запевняє, що його слова перекрутили, а продавати санаторій "Перлина Донеччини", що в Святогіррі, ніхто не збирається.
Ось, що пише губернатор на своїй сторінці у Facebook:
"Ну що там усі про цих Бітлз тільки й говорять?! Фальшивлять, картавлять… А де ти їх чув? Та мені Ізя наспівав…" Згадав цей старий єврейський анекдот, щойно відкрив сьогодні Facebook. "Жебривский планирует продать санаторий в Святогорске, которій не может изменить мировоззрение детей", "Жебривский предполагаєт…", "…намєкаєт" - жонглюють словами новинарні сайти.
"Гарячу новину" зробили з "вижимок" з мого інтерв’ю виданню "Український тиждень", у якому я розповідав, як ми працюємо з молоддю; як, на мою думку, мають функціонувати державні установи; наскільки це є важливим - ввести Донеччину у загальноукраїнський простір.
Отже, стосовно "Перлини Донеччини" і її нібито продажу, "розрекламованого" ЗМІ, які називають себе новинарними. Офіційно заявляю: це повна маячня і нісенітниця. Продавати "Перлину…" ніхто не збирається, це по-перше. По-друге, навіть немає механізму відчуження майна, поки існують військово-цивільні адміністрації.
"Новинарям", які роблять "новини" на основі "припущень", "планів" та власних "здогадок" пораджу: якщо у вас, панове репортери, є сумніви чи якість припущення - розвійте їх, звернувшись за коментарем до мене чи моєї прес-служби. Усе пояснимо. Спокійно й аргументовано".
Теги: Донбасс, Святогорск, продажа, санаторий, Жебривский
- Больница Луганщины получила новое медоборудование16:30
- Донецкая область: там, где развели войска, опять вовсю идет война16:16
- В ОРЛО сделали ставку на выпивку и курево16:05
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"15:53
- Донетчину спасли от более 60 взрывов15:34
- Жебрівський прокоментував новини про продаж "Перлини Донеччини"15:20
- Пушилин получил новую должность15:14
- Боевики опять обстреливают Травневое (Майское)15:02
- Расстрел Новоалександровки: СММ ОБСЕ зафиксировала пробоину14:45
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение14:30
- Больница Луганщины получила новое медоборудование16:30
- Донецкая область: там, где развели войска, опять вовсю идет война16:16
- В ОРЛО сделали ставку на выпивку и курево16:05
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"15:53
- Донетчину спасли от более 60 взрывов15:34
- Жебрівський прокоментував новини про продаж "Перлини Донеччини"15:20
- Пушилин получил новую должность15:14
- Боевики опять обстреливают Травневое (Майское)15:02
- Расстрел Новоалександровки: СММ ОБСЕ зафиксировала пробоину14:45
- Языковой закон: Украина победила Венгрию14:37
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- Как правительство планирует вернуть украинцам долги бывшего сбербанка
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Керченский мост достанется Киеву, - российский политик
- Россия пойдет на уступки, а это уход из Донбасса и Крыма
- В какие дни в «ДНР» будут отдыхать на праздники
- Пенсий и соцвыплат жителей оккупированного Донбасса лишила Россия
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- Кому биометрический паспорт выдадут бесплатно