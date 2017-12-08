Жебрівський прокоментував новини про продаж "Перлини Донеччини"

08.12.2017 15:20

Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський запевняє, що його слова перекрутили, а продавати санаторій "Перлина Донеччини", що в Святогіррі, ніхто не збирається.



Ось, що пише губернатор на своїй сторінці у Facebook:



"Ну що там усі про цих Бітлз тільки й говорять?! Фальшивлять, картавлять… А де ти їх чув? Та мені Ізя наспівав…" Згадав цей старий єврейський анекдот, щойно відкрив сьогодні Facebook. "Жебривский планирует продать санаторий в Святогорске, которій не может изменить мировоззрение детей", "Жебривский предполагаєт…", "…намєкаєт" - жонглюють словами новинарні сайти.

"Гарячу новину" зробили з "вижимок" з мого інтерв’ю виданню "Український тиждень", у якому я розповідав, як ми працюємо з молоддю; як, на мою думку, мають функціонувати державні установи; наскільки це є важливим - ввести Донеччину у загальноукраїнський простір.

Отже, стосовно "Перлини Донеччини" і її нібито продажу, "розрекламованого" ЗМІ, які називають себе новинарними. Офіційно заявляю: це повна маячня і нісенітниця. Продавати "Перлину…" ніхто не збирається, це по-перше. По-друге, навіть немає механізму відчуження майна, поки існують військово-цивільні адміністрації.

"Новинарям", які роблять "новини" на основі "припущень", "планів" та власних "здогадок" пораджу: якщо у вас, панове репортери, є сумніви чи якість припущення - розвійте їх, звернувшись за коментарем до мене чи моєї прес-служби. Усе пояснимо. Спокійно й аргументовано".