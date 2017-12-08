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Архив - Донецкая область

Жителей Покровска зовут поделиться кровью

08.12.2017 19:46
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Жителей Покровска зовут поделиться кровью

Краматорская станция переливания крови проведет выездной прием в Покровске (бывший Красноармейск).

Доноров призывают приходит 13 декабря в отделении переливания крови Покровской центральной райбольницы с 8:00 до 11:00. При себе необходимо иметь паспорт и код.

Предварительная запись доноров и желающих ими стать производится по телефонам: (06239) 2-52-99 и 099-52-21-595.



Теги: Донбасс, кровь, Покровск (Красноармейск), доноры
 
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