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Жителей Покровска зовут поделиться кровью
08.12.2017 19:46
Краматорская станция переливания крови проведет выездной прием в Покровске (бывший Красноармейск).
Доноров призывают приходит 13 декабря в отделении переливания крови Покровской центральной райбольницы с 8:00 до 11:00. При себе необходимо иметь паспорт и код.
Предварительная запись доноров и желающих ими стать производится по телефонам: (06239) 2-52-99 и 099-52-21-595.
Теги: Донбасс, кровь, Покровск (Красноармейск), доноры
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