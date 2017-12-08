Жителей Покровска зовут поделиться кровью

08.12.2017 19:46

Краматорская станция переливания крови проведет выездной прием в Покровске (бывший Красноармейск).



Доноров призывают приходит 13 декабря в отделении переливания крови Покровской центральной райбольницы с 8:00 до 11:00. При себе необходимо иметь паспорт и код.



Предварительная запись доноров и желающих ими стать производится по телефонам: (06239) 2-52-99 и 099-52-21-595.