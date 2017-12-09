Безлер (Бес) дал "показания" по "делу Боинга"

09.12.2017 08:19

Бывший главарь группировки боевиков в Горловке Игорь Безлер (известен как Бес), сейчас живущий в аннексированном Россией Крыму, пообщался со следователями из Нидерландов, представлявшими международную следственную группу по делу о крушении на Донбассе пассажирского Boeing.



Как сообщает "Настоящее время" со ссылкой на переписку Безлера в соцсетях (подлинность аккаунта, с которого велась переписка, подтвердили его собеседники), в своих показаниях Бес заявил о непричастности к катастрофе рейса MH17. Он уверяет, что тягач с российской установкой "Бук" не проезжал через Горловку, и назвал фейком опубликованную в сети прослушку, где человек под его позывным (Бес) сообщает о сбитом самолете.



При этом Безлер признал, что сбивал украинские военные самолеты.



В качестве доказательства своей невиновности бывший командир боевиков ссылается на свидетелей, в том числе из числа украинских военнопленных, которые находились в Горловке в июле 2014 года. Их также опросила международная следственная группа, рассказали источники издания.



Сами понимаете цену показаниям такой фигуры как Бес... Но то, что он еще жив – уже хорошо. Рано или поздно все оставшиеся в живых участники кровавых событий на Донбассе окажутся в Гааге – на Международном суде.



Координатор группы расследователей Bellingcat Эрик Толер называл Безлера важным свидетелем по делу о сбитом Boeing.

Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над селом Грабово (Шахтерский район Донецкой области, подконтрольный на тот момент и сейчас пророссийской группировке "ДНР") был сбит самолет Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

13 октября 2015-го Совет безопасности Нидерландов обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". Международные исследования показывают, что он прибыл с территории РФ, а стреляли из него российские кадровые военные.

Ранее в этом году ССГ приняла решение о том, что судебный процесс над подозреваемыми будет организован в Нидерландах.



"ССГ привержена тому, чтобы виновные были наказаны, и это соглашение является прямым свидетельством этого. В июле мы решили, что обвинения будут выдвигаться в Нидерландах по голландским законам, но при активной поддержке и со стороны мирового сообщества. В конце концов это делается в интересах не только голландских жертв трагедии, но и всех остальных людей, погибших в авиакатастрофе. Гибель 298 невинных людей не должна остаться безнаказанной", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс



Кабмин одобрил проекты меморандумов о взаимопонимании между правительствами Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины по политической и финансовой поддержке уголовного преследования виновных в падении самолета рейса МН17.

Напомним, что недавно международная экспертно-журналистская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали результаты расследования, в котором установили, что к крушению малазийского "Боинга" в Донбассе причастен российский генерал-полковник, главный инспектор Центрального военного округа России Николай Ткачев (позывной "Дельфин").



Ткачев уже отреагировал на информацию о том, что он мог быть причастен к крушении рейса MH17 в Донбассе летом 2014-го.