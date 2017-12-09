Битва за Донбасс: оккупанты применяют то, что запрещено

09.12.2017 06:55

За прошедшие сутки, 8 декабря зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов на Донбассе.



Как отмечает пресс-центр штаба АТО, в случаях, когда "вражеские обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения сил АТО отвечали противнику шквальным огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия".



Отмечается, что противник активно применял запрещенные минскими соглашениями минометы (у Травневого, Крымского, Опытного, Авдеевки, Катериновки, Новоалександровки, шахты Бутовка) и беспилотники (в районе Водяного, Авдеевки, Травневого, Северска и Станицы Луганской).



Напомним, что вследствие вражеских обстрелов вчера погибло четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму.