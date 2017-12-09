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Архив - Донецкая область

Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары

09.12.2017 10:16
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Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары

Сообщество "Донецк Улицы Города" опубликовано мониторинг цен на продукты питания в оккупированном городе по состоянию на 7 декабря.

Согласно данным ДУГ, основные продукты питания в Донецке стоят:

- Хлеб из муки высшего и первого сорта от 10 до 26 руб.;
- Макаронные изделия (фигурные) 21 - 28 руб.;
- Рис 37 - 48 руб.;
- Капуста белокочанная 9 - 16 руб.;
- Морковь 15 - 42 руб.;
- Картофель за 1 кг 13 - 29 руб.;
- Огурцы свежие 46 - 144 руб. за 1 кг.
- Помидоры свежие 55 - 180 руб. за килограмм;
- Яблоки 30 - 118 руб.за килограмм;
- Апельсины 56 - 118 руб. за килограмм;
- Говядина (мякоть) 275 - 354 руб.;
- Свинина (мякоть) 219 - 320 руб.;
- Мясо птицы 97 - 250 руб.;
- Колбасы вареные 1 сорт 105 - 180 руб.;
- Колбасы сырокопченые 1 сорт 400 - 520 руб.;
- Сыр твердых сортов 299 - 450 руб. за килограмм;
- Молоко пастеризованное в пленке, жирностью 2,5% 34 - 44,85 руб.;
- Кефир в пленке, жирностью 1 % 38 - 51,88 руб.;
- Сметана в пленке, 450 г жирностью до 20 % 60 - 72 руб.;
- Рыба свежемороженная 117 - 130 руб.;
- Яйца куриные 1 категории 33 - 55 руб за 10 шт;
- Яйца куриные 2 категории 28 - 38 руб за 10шт.;
- Сахар-песок 30,9 - 33 руб.;
- Масло растительное рафинированное 55 - 73 руб.;
- Чай черный байховый мелколистовой (кроме пакетированного) 22 - 44 за 100гр
- Соль повареная каменная столовая 9 - 14 руб



Теги: Донецк, Донбасс, продукты, цены
 
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