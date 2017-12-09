Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары

09.12.2017 10:16

Сообщество "Донецк Улицы Города" опубликовано мониторинг цен на продукты питания в оккупированном городе по состоянию на 7 декабря.



Согласно данным ДУГ, основные продукты питания в Донецке стоят:



- Хлеб из муки высшего и первого сорта от 10 до 26 руб.;

- Макаронные изделия (фигурные) 21 - 28 руб.;

- Рис 37 - 48 руб.;

- Капуста белокочанная 9 - 16 руб.;

- Морковь 15 - 42 руб.;

- Картофель за 1 кг 13 - 29 руб.;

- Огурцы свежие 46 - 144 руб. за 1 кг.

- Помидоры свежие 55 - 180 руб. за килограмм;

- Яблоки 30 - 118 руб.за килограмм;

- Апельсины 56 - 118 руб. за килограмм;

- Говядина (мякоть) 275 - 354 руб.;

- Свинина (мякоть) 219 - 320 руб.;

- Мясо птицы 97 - 250 руб.;

- Колбасы вареные 1 сорт 105 - 180 руб.;

- Колбасы сырокопченые 1 сорт 400 - 520 руб.;

- Сыр твердых сортов 299 - 450 руб. за килограмм;

- Молоко пастеризованное в пленке, жирностью 2,5% 34 - 44,85 руб.;

- Кефир в пленке, жирностью 1 % 38 - 51,88 руб.;

- Сметана в пленке, 450 г жирностью до 20 % 60 - 72 руб.;

- Рыба свежемороженная 117 - 130 руб.;

- Яйца куриные 1 категории 33 - 55 руб за 10 шт;

- Яйца куриные 2 категории 28 - 38 руб за 10шт.;

- Сахар-песок 30,9 - 33 руб.;

- Масло растительное рафинированное 55 - 73 руб.;

- Чай черный байховый мелколистовой (кроме пакетированного) 22 - 44 за 100гр

- Соль повареная каменная столовая 9 - 14 руб