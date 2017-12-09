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Давление на донбасские пункты пропуска увеличилось
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным. За прошедшие сутки он характеризовался определенным увеличением. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
По данным ГПСУ, вчера в КПВВ было оформлено 37100 человек и 5100 транспортных средств:
"Майорск" - 8530 человек и 1065 транспортных средств;
"Марьинка" - 9550 человек и 1835 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6690 человек и 1220 транспортных средств;
"Гнутово" - 4355 человек и 1025 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7990 человек.
Напомним, что сегодня утром в контрольнх пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области образовались большие очереди, а в ОРЛО устроили истерику из-за намерения украинской стороны открыть КПВВ.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, пассажиропоток
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