Донетчина: прокуратура требует ужесточения наказания за разбойное нападение

09.12.2017 15:04

В ходе досудебного расследования, которое проводилось под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры установлено, что в октябре 2016 трое мужчин совершили разбойное нападение на 79-летнюю пенсионерку.



Надев самодельные маски, злоумышленники проникли в дом пожилой женщины, где избили потерпевшую металлическим предметом и, стараясь ее задушить, требовали сообщить о местонахождении ценных вещей и денег.



Не найдя в доме потерпевшей никаких ценностей и денежных средств, мужчины завладели двумя мешками картошки, двумя сетками с луком и чесноком, а также старым телевизором.



В результате преступных действий пожилая женщина получила телесные повреждения средней тяжести, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области



Приговором Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя двум нападающим назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а третьему - 4 года с конфискацией имущества.



Волновахская местная прокуратура не согласилась с назначенным наказанием в связи с его мягкостью, поэтому готовит апелляционную жалобу в Апелляционный суд Донецкой области и требует для мужчин максимальное наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины - 12 лет лишения свободы.