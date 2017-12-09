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Ходаковский: Захотят грохнуть меня - положат еще кучу народа
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский рассказал о рейдах и опасности в оккупированном Донецке.
"Сначала пришли сообщения, что был проведен рейд по квартирам, расположенным над кафе "Бирстаун", что в Пролетарском районе Донецка - опрашивали жильцов, проверяли документы, интересовались пустующими квартирами, - пишет Ходаковский на своей странице в соцсети Фейсбук (там он также фигурирует как Александр Сергеев). - Народ сразу забеспокоился, заподозрив, что это делается для последующего изъятия оставленного выехавшими жителями жилья. Потом поступила информация об аресте более чем трех десятков работников ресторана "Пушкин" в центре города, большую часть из которых уже отпустили. И в этом случае конспирологи сразу предположили рейдерский захват".
По словам Ходаковского, на самом деле всё обстоит проще - эти места являются местами постоянного посещения главарями "ДНР", и там "всего-навсего проводились режимные мероприятия в целях повышения уровня безопасности". По данным экс-главы "Совбеза ДНР", в "Пушкине" было обнаружено самодельное взрывное устройство "немалой мощности что и повлекло за собой принятие соответствующих мер".
Ходаковский уверяет: "Я не любитель давать советы, но что касается меня, то я предельно четко осознаю, к какой категории риска я отношусь, и поэтому я стараюсь не иметь подобных привязанностей. Захотят грохнуть меня в местах постоянного посещения - положат еще кучу народа. Как-то так. Я понимаю, что хочется общества, хочется быть, как все нормальные люди - но не в нашей реальности".
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Ходаковский, оккупанты
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