Мариуполь стал ближе к европейской демократии

09.12.2017 21:31

Сегодня, 9 декабря, в Мариуполе открыли представительство Европейской Ассоциации местной демократии (ALDA) и подписания меморандум о сотрудничестве.



Мариуполь стал вторым городом в Украине, вошедшим в Ассоциацию, отмечает горсовет на своей странице в Фейсбуке.



ALDA - неправительственная организация, которая занимается продвижением прав человека продвигая участие граждан на местном уровне. Организация фокусируется на деятельности, которая способствует развитию сотрудничества между местными органами власти и гражданским обществом.



Официальная встреча городских властей с представителями Ассоциации состоялась в городском центре предоставления административных услуг. Гостям провели экскурсию по Центру, показав, как Мариуполь меняет подходы к инструментам власти (последняя становится более открытой и доступой).