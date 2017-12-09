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Архив - Донецкая область

Мариуполь стал ближе к европейской демократии

09.12.2017 21:31
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Мариуполь стал ближе к европейской демократии

Сегодня, 9 декабря, в Мариуполе открыли представительство Европейской Ассоциации местной демократии (ALDA) и подписания меморандум о сотрудничестве.

Мариуполь стал вторым городом в Украине, вошедшим в Ассоциацию, отмечает горсовет на своей странице в Фейсбуке.

ALDA - неправительственная организация, которая занимается продвижением прав человека продвигая участие граждан на местном уровне. Организация фокусируется на деятельности, которая способствует развитию сотрудничества между местными органами власти и гражданским обществом.

Официальная встреча городских властей с представителями Ассоциации состоялась в городском центре предоставления административных услуг. Гостям провели экскурсию по Центру, показав, как Мариуполь меняет подходы к инструментам власти (последняя становится более открытой и доступой).



Теги: Донбасс, Мариуполь, Европа, меморандум, демократия
 
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