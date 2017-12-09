Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине четыре авто были сбиты поездами

09.12.2017 19:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине четыре авто были сбиты поездами

За 11 месяцев 2017 года на территории регионального филиала "Донецкая железная дорога" (функционирует на подконтрольной части Донетчины) произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

В четырех случаях транспортные средства был сбит поездом, в одном автомобиль въехал в бок поезда.

В результате ДТП погибших и травмированных нет. Все случаи произошли с участием личных транспортных средств, вины железной дороги нет, отмечает ДонЖД.



Теги: Донбасс, авто, Донецкая железная дорога, ДТП, сбили
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх