На Донетчине произошло 200 взрывов

09.12.2017 00:12

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), в Донецкой области стало меньше нарушений режима прекращения огня.



В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали примерно 200 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 300 взрывов.



Выстрелы и взрывы фиксировались в районе Донецкой фильтровальной станции, а также в районах Широкино, Авдеевки, Светлодарска, Ясиноватой, Волновахи.