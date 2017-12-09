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Архив - Донецкая область

На Донетчине произошло 200 взрывов

09.12.2017 00:12
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На Донетчине произошло 200 взрывов

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), в Донецкой области стало меньше нарушений режима прекращения огня.

В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали примерно 200 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 300 взрывов.

Выстрелы и взрывы фиксировались в районе Донецкой фильтровальной станции, а также в районах Широкино, Авдеевки, Светлодарска, Ясиноватой, Волновахи.



Теги: Донбасс, Донецкая область, взрывы, СММ ОБСЕ
 
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