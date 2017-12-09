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На Донетчине произошло 200 взрывов
09.12.2017 00:12
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), в Донецкой области стало меньше нарушений режима прекращения огня.
В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали примерно 200 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 300 взрывов.
Выстрелы и взрывы фиксировались в районе Донецкой фильтровальной станции, а также в районах Широкино, Авдеевки, Светлодарска, Ясиноватой, Волновахи.
Теги: Донбасс, Донецкая область, взрывы, СММ ОБСЕ
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