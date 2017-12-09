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Архив - Донецкая область

Наблюдатели не могут найти танки в ОРДО

09.12.2017 13:58
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Наблюдатели не могут найти танки в ОРДО

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), в неподконтольных районах Донбасса зафиксированы очередные нарушения договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

Так, 6 декабря в неподконтрольных правительству районах за соответствующими линиями отвода команда Миссии видела 2 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а также отметила, что 2 самоходные гаубицы (2С1) по-прежнему отсутствуют.

Наблюдателям отказали в доступе к одному из мест размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольных правительству районах.

В тот же день наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружения, расположенное за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 9 танков (два Т-64 и семь Т-72).

Напомним, что ранее СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе готовые к ведению огня РСЗО "Град".



Теги: Донбасс, танки, СММ ОБСЕ, ОРДО
 
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