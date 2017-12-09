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Архив - Донецкая область

Начальник Генштаба ВСУ прибыл в зону АТО

09.12.2017 12:01
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Начальник Генштаба ВСУ прибыл в зону АТО

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины Виктор Муженко прибыл в зону антитеррористической операции на Донбассе.

"Нет лучшей мотивации для ВСУ, чем освобождение родной земли", - написал он на своей странице в Фейсбуке, опубликовав там же фото из Гладосово и Травневого (Майского), которые недавно были выведены силами АТО из "серой зоны".

Напомним, что в поселке Травневое, который был недавно выведен силами АТО из т.н. "серой зоны", офицеры группы гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск", способствовали восстановлено электроснабжения и транспортного сообщения.

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что НВФ ОРДО обстреливают жилые дома и создают гуманитарные проблемы для жителей населенного пункта Травневое (Майское), который недавно был выведен из "серой зоны".



Теги: Донбасс, освобождение, АТО, ВСУ, Муженко
 
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