Начальник Генштаба ВСУ прибыл в зону АТО

09.12.2017 12:01

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины Виктор Муженко прибыл в зону антитеррористической операции на Донбассе.



"Нет лучшей мотивации для ВСУ, чем освобождение родной земли", - написал он на своей странице в Фейсбуке, опубликовав там же фото из Гладосово и Травневого (Майского), которые недавно были выведены силами АТО из "серой зоны".

Напомним, что в поселке Травневое, который был недавно выведен силами АТО из т.н. "серой зоны", офицеры группы гражданско-военного сотрудничества "Светлодарск", способствовали восстановлено электроснабжения и транспортного сообщения.

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что НВФ ОРДО обстреливают жилые дома и создают гуманитарные проблемы для жителей населенного пункта Травневое (Майское), который недавно был выведен из "серой зоны".