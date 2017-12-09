Новая технология от полиции охватила всю Донетчину

09.12.2017 17:03

Мобильное приложение "Полиция 102" заработало по всей подконтрольной территории Донецкой области. Отныне позвать полицию на помощь только одной кнопкой в мобильном можно в любом месте, где есть покрытие интернета.



Зафиксировать правонарушение на фото и отправить полиции, проверить подозрительное авто и установить зону безопасности для ребенка - все функции сервиса доступны гражданам как в крупных городах, так и отдаленных поселках.



Специалисты по IT-технологиям Главного управления Нацполиции в Донецкой области завершили технические работы по подключению к мобильному приложению всех полицейских подразделений региона.



Это означает, что теперь каждый житель области может подключиться к системе региональной безопасности UASС. Для этого нужно установить на свой телефон приложение "Полиция 102" и зарегистрироваться в программе. Сервис доступен в обоих популярных операционных системах - Android и iOS . Скачать мобильное приложение можно в App Store и Google Play .



Основная функция приложения - экстренный вызов полиции. В случае угрозы нужно нажать "тревожную кнопку", которая всегда с собой, и на помощь приедет наряд полиции, который благодаря системе геолокации сам найдет местонахождение заявителя. За семь месяцев работы приложения полиция приняла 180 таких вызовов, но, к счастью, они не касались вопроса жизни и смерти.



Интеллектуальные технологии работают в сочетании с усовершенствованным механизмом управления нарядами. Для быстрого прибытия на помощь, было создано группы реагирования патрульной полиции, которые охватывают всю Донецкую область.



313 раз использовали функцию "Сообщить по правонарушениях" неравнодушные граждане, которые становились свидетелями нарушения общественного порядка.



325 проверок автомобилей по госномером выполнила программа по просьбе жителей, желающих убедиться, не является транспорт похищенным.



Родительский контроль за детьми установили 93 человека. Кроме того, в сервисе можно получать важные сообщения от полиции, следить за оперативно обстановкой в области и читать новости о работе полиции в своем городе.



Сейчас "Полиция 102" работает на две области (Донецкую и Закарпатскую). Рассматривается вопрос распространения действия сервиса на всю страну.



На сегодня пользователями приложения является более 2300 человек. Только за два последних месяца в "Полиции 102" присоединились более 200 граждан.



Приложением пользуются как дети, так и взрослые, а недавно программа была усовершенствована с учетом потребностей людей с недостатками слуха и речи.



Подробнее о том, как пользоваться мобильное приложение, смотрите здесь.