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Архив - Донецкая область

Оккупанты Донбасса собрали снайперов

09.12.2017 13:11
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Оккупанты Донбасса собрали снайперов

Мероприятия оперативной и боевой подготовки ВС РФ и оперативной группировки российских оккупационных войск на Донецком операционном направлении проводятся по общему плану, одновременно и на едином оперативном фоне.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В частности, свидетельством указанного является проведение в рамках "недели боевой готовности" собрания со снайперами как подразделений из состава военных округов ВС РФ, так и 1, 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск", - поясняют в ГУР.



Теги: Донбасс, разведка, снайпер, оккупанты
 
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