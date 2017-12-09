Оккупанты Донбасса собрали снайперов

09.12.2017 13:11

Мероприятия оперативной и боевой подготовки ВС РФ и оперативной группировки российских оккупационных войск на Донецком операционном направлении проводятся по общему плану, одновременно и на едином оперативном фоне.



Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



"В частности, свидетельством указанного является проведение в рамках "недели боевой готовности" собрания со снайперами как подразделений из состава военных округов ВС РФ, так и 1, 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск", - поясняют в ГУР.